СКР попросили проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

Как пишет RT, журналист Сергей Соколов обратился с заявлением в СКР, в котором сообщил, что Алексей Навальный и Леонид Волков скрыли от сотрудников организации и простых жертвователей информацию о судьбе средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года. По оценкам главного редактора Агентства федеральных расследований, оппозиционеры могли присвоить около 41 миллиона 300 тысяч рублей.

RT напомнил, что кампания по выдвижению Алексея Навального в президенты началась 13 декабря 2016 года. На сайте "Навальный 2018", который собирал пожертвования в пользу будущего кандидата, наряду с банковскими реквизитами была ссылка на некий криптосчет.

"До регистрации избирательного счета мы осуществляем сбор средств на интернет-кошельки начальника избирательного штаба Леонида Волкова", - уточнялось на сайте.

О поступлении и расходовании средств обещали сообщать.

"Своих обещаний отчитаться перед общественностью оппозиционеры не выполнили", - объяснил Соколов RT.

- В финансовом отчете ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелек, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счет пришло более 106 миллионов рублей спонсорских средств ($1,6 млн)".

Сергей Соколов предполагает, что 94 процента переводов в биткоинах в поддержку избирательной кампании Навального - это транши от западных фондов и только 6 процентов - пожертвования простых граждан. К этому выводу он пришел после того, как проанализировал все 1714 приходных транзакций на счете Волкова с 13 декабря 2016 года по 31 марта 2018 года.