СКР попросили проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

Новости

Абэ: Япония не собирается вносить изменения в договор с США о безопасности 19:54
В Иркутской области из-за паводка эвакуировали семь детских лагерей 19:40
В Японии столкнулись военные грузовики, есть пострадавшие 19:35
В Петербурге создадут галерею свадебных фотографий "Дочки-матери" 19:16
Семь человек пострадали в Калининграде в ДТП с автобусом 19:14
АЕБ вновь зафиксировала падение авторынка и сделала прогноз 19:13
Ростовчанин в костюме кролика "регулировал" движение транспорта 19:13
Метеорологи зафиксировали штормовые порывы ветра в Москве 18:58
Матвиенко рассчитывает на продление программы маткапитала до 2025 года 18:56
Иран потребовал от Великобритании объясниться за захват танкера 18:51
В Петербурге открыли фонтан "Мальчик и гуси" 18:49
Росгвардия отстранила подозреваемых во взяточничестве врачей 18:45
Владимир Путин встретился с президентом Италии 18:37
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом 18:36
Врачи УФСИН оценили состояние здоровье американца Уилана 18:25
В Пензе скончался 19-летний актер 18:25
Том Холланд считает, что Человек-паук может оказаться геем 18:22
Раненого бензопилой мужчину в Подмосковье снимали с дерева подъемником 18:17
В суши-баре Калининграда у поваров нашли сальмонеллез 18:12
Пропавшую под Костромой девочку нашли живой 18:11
Немецкие компании идут на рекорд по инвестициям в Россию 18:07
Разработка арктической версии вертолета Ми-26Т2В началась в Ростове 18:06
В районе Лужников 13 июля остановят движение из-за забега 18:05
Найденные в Польше и Украине римские динарии признали фальшивыми 18:01
Вертолет Ми-38 испытали при высоких температурах и высоко в горах 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
04.07.2019 19:28
Рубрика: Происшествия

СКР попросили проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет РФ просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможного мошенничества. Об этом сообщил сегодня информационный телеканал RT.

Как пишет RT, журналист Сергей Соколов обратился с заявлением в СКР, в котором сообщил, что Алексей Навальный и Леонид Волков скрыли от сотрудников организации и простых жертвователей информацию о судьбе средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года. По оценкам главного редактора Агентства федеральных расследований, оппозиционеры могли присвоить около 41 миллиона 300 тысяч рублей.

RT напомнил, что кампания по выдвижению Алексея Навального в президенты началась 13 декабря 2016 года. На сайте "Навальный 2018", который собирал пожертвования в пользу будущего кандидата, наряду с банковскими реквизитами была ссылка на некий криптосчет.

Фото: istockphoto.com
Один из основателей "криптовалютной пирамиды" OneCoin задержан в США

"До регистрации избирательного счета мы осуществляем сбор средств на интернет-кошельки начальника избирательного штаба Леонида Волкова", - уточнялось на сайте.

О поступлении и расходовании средств обещали сообщать.

"Своих обещаний отчитаться перед общественностью оппозиционеры не выполнили", - объяснил Соколов RT.

- В финансовом отчете ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелек, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счет пришло более 106 миллионов рублей спонсорских средств ($1,6 млн)".

Сергей Соколов предполагает, что 94 процента переводов в биткоинах в поддержку избирательной кампании Навального - это транши от западных фондов и только 6 процентов  - пожертвования простых граждан. К этому выводу он пришел после того, как проанализировал все 1714 приходных транзакций на счете Волкова с 13 декабря 2016 года по 31 марта 2018 года.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД РФ увидели шантаж в заявлениях "Нафтогаза" о сбоях транзита газа
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом