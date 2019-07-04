Венесуэла предупредила американцев о невозможности их защиты

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса объявил, что граждане США не смогут получить дипломатическую защиту на территории страны ввиду отсутствия в стране соответствующей дипмиссии.

По его словам, это произошло в ответ на нарушение Вашингтоном Венской конвенции и отказа признать Турцию "защитником дипломатического имущества и интересов венесуэльцев" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

Напомним, США оказывают массированное давление на Каракас с целью смены правительства Николаса Мадуро. Для дестабилизации ситуации в стране Вашингтон использует деятеля оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом. Москва выступает за урегулирование кризиса политическими средствами.