Видео: Как работает первая в мире внешняя боковая подушка безопасности

Компания ZF представила на мероприятии в немецком Меммингене первую в мире внешнюю подушку безопасности, предназначенную для предотвращения и минимизации последствий боковых столкновений. Речь пока идет о рабочем прототипе - длинном и достаточно широком "айрбеге", который разворачивается снаружи автомобиля в районе бокового порога за миллисекунды до ДТП.

Запатентованная система задействует бортовые видеокамеры, лидар и радар, а компьютер очень оперативно оценивает, является ли неизбежным столкновение. После того, как вердикт электроники вынесен, на выбрасывание внешней подушки безопасности и наполнении ее газом уходит всего 150 миллисекунд. На данный момент наибольшей сложностью для разработчиков является обеспечение стопроцентного распознавания электроникой неизбежности ДТП.

На обнародованном в сети фото можно понаблюдать, насколько быстро срабатывает подобная система при провоцировании столкновений с надувными платформами, имитирующими автомобили. Объем "айрбега" на прототипах варьируется от 280 до 400 литров. Такие подушки создают дополнительную зону боковой деформации. По оценке специалистов ZF, в случае их внедрения они снизят риск получения тяжелых травм при боковых столкновениях на 40%.

О точных сроках внедрения такой технологии в серийные автомобили в ZF не распространяются. Однако, по словам представителей немецкой компании, их ноу-хау практически готово к внедрению.