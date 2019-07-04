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04.07.2019 11:45
Рубрика: В мире

Вучич: К убийству Оливера Ивановича причастен косовский террорист

Текст: Александр Борисов (Белград)
Спецслужбы Сербии имеют документальные доказательства причастности Флерима Эюпи и Неджмедина Зека к убийству сербского политика Оливера Ивановича, лидера гражданской инициативы "Свобода, демократия, справедливость", совершенному 16 января 2018 года. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.
Фото: AP Photo/Darko Vojinovic Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

"Что Зека делал в Косовской Митровице? Какова его роль в случившемся? Что Эюпи, находящийся под надзором в Германии, делал на аэродроме "Ринас" в Тиране, откуда затем направился в Косово и Метохию? После этого он снова исчез, а затем взвратился в Германию с того же аэродрома. Как он смог покинуть Германию, что он делал здесь?", - цитирует заявление Александра Вучича местное издание "Вечерние новости".

Фото: iStock
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Сербский лидер сообщил, что в распоряжении следствия имеются "многочисленные фотографии", и он намерен поставить 15 вопросов властям Приштины и международному сообществу, учитывая вновь открывшиеся обстоятельства. "Наше расследование не прекратится пока мы не найдем убийц Ивановича", - предупредил политик.

Согласно информации "Вечерних новостей", в 2001 году Флерим Эюпи стал непосредственным исполнителем теракта, в результате которого на участке шоссе Ниш-Приштина недалеко от Подуева на мине подорвался автобус "Ниш-экспресс". Тогда погибли 12 мирных граждан и еще 43 пассажира получили ранения.

Примечательно, что в июне 2008 года суд Миссии ООН в Косово признал Эюпи виновным в совершении теракта. После же того как данная территория перешла под контроль Миссии Евросоюза, произошло повторное разбирательство, в результате которого был вынесен оправдательный приговор "за недоказанностью вины" обвиняемого. При этом косовар, содержавшийся на американской базе "Кэмп-Бондстил" в Косово, скрылся в неизвестном направлении. Международный судья Кристен Карфамар предположил, что к побегу может быть причастно ЦРУ, обучавшее террориста.

Фото: Владимир Снегирев/РГ
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Между тем в широко известной работе "Проект "Косово": Мафия, НАТО и большая политика" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева приходит к выводам, что косовские террористы с самого начала поддерживались теневыми и разведывательными структурами Запада, в частности, ЦРУ. При этом англосаксы и союзники решали через них следующие задачи. Во-первых, создание этнически чистого Косова как геополитического, геостратегического и криминального плацдарма "хозяев большой игры". Во-вторых, закладка посредством начала реализации идеи Великой Албании "мины" замедленного действия под Европу в целом. "И все это было частью долгосрочной политики на Балканах, в том числе "клана Клинтонов", - резюмирует ученый.

В мире Европа Сербия
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