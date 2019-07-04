Звезда "Кухни" Ирина Темичева упала на съемках в голодный обморок

Неприятный инцидент произошел с 33-летней российской актрисой и певицей Ириной Темичевой, исполнительницей роли официантки Евы в проектах франшизы "Кухня".

Как передает РЕН ТВ, актриса, чей рост - 166 сантиметров, из-за напряженного рабочего графика стремительно похудела до 43 килограммов и в один из съемочных дней просто упала в обморок.

"Буквально пять дней назад упала в обморок, впервые в своей жизни", - рассказала артистка. Поясняя: ей стало настолько плохо, что начала задыхаться.

Съемки пришлось остановить и были вызваны медики, поставившие диагноз: голодный обморок.

Так что теперь, по словам Ирины, она стала тщательно следить за питанием.

Темичева родилась 23 июля 1985 года. В 2004-м окончила Марийский Государственный колледж культуры и искусств. На экранах - с 2009 года, с сериала "Город соблазнов".

Среди других работ: "След", "Любовь и прочие глупости", "Столица греха", "Краткий курс счастливой жизни", "Универ" и "Универ. Новая общага", "Зайцев +1", "Сладкая жизнь".

Солистка группы "Арина и Размер Project".