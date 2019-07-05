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5 июля 2019 г.

Постановление правительства Чеченской Республики от 2 июля 2019 года № 95 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Чеченской Республики за I квартал 2019 года"

Дата подписания 2 июля 2019 г.
Опубликован 5 июля 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 года № 54 "Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации" и Законом Чеченской Республики от 10 июля 2007 года № 43-P3 "Об установлении потребительской корзины и порядка определения прожиточного минимума в Чеченской Республике" Правительство Чеченской Республики постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики величину прожиточного минимума по Чеченской Республике за I квартал 2019 года в расчете на душу населения - 10 609 рублей, для трудоспособного населения - 10 967 рублей, пенсионеров - 8 553 рубля, детей - 10 552 рубля.

2. Министерству Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума по Чеченской Республике за I квартал 2019 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ахмадова Ш.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Чеченской Республики М.М.Хучиев

 

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