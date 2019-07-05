Чем и когда завершится кризис "двоевластия" в Рижской думе

Сидя в зеркальных кабинетах Рижского замка, еще два века назад прославленный баснописец Крылов очень к месту подметил, что "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука". Вот и наследие бывшего мэра латвийской столицы Нила Ушакова в лице полинявшей за несколько последних месяцев партии "Согласие" оказалось в полной гармонии с прогнозами пушкинского приятеля.

Скажем, раскол, который произошел в последний майский день во фракции, изменил хрупкое равновесие сил в столичном муниципалитете, лишив уже через три недели нового градоначальника Дайниса Турлайса кресла, которое без малого десять лет занимал уже нынешний депутат Европарламента Нил Ушаков.

К слову, после голосования об отставке бывшего полковника советской армии Турлайса численность беспартийных депутатов в РД увеличилась до семи. Из "Новой консервативной партии" исключены депутаты Имантс Кейшс и Друвис Клейнс. Кейшс - за то, что "воздержался" при голосовании, вопреки установке партии, а Клейнс - хоть и проголосовал за отставку Турлайса, но высказал идею сотрудничества с четверкой бывших депутатов от "Согласия".

А пятого июля после обеда оппозиционная фракция в думе "Развитию Латвии" решила выдвинуть своего кандидата - Виестура Зепса на должность мэра Риги, информирует агентство LETA. А это значит, что он автоматически становится главным конкурентом нынешнего и.о. столичного градоначальника Олега Бурова в борьбе за должность мэра столицы.

Правда, "Согласие" и "Честь служить Риге" в один голос заявили, что не поддержат кандидатуру Зепса, так как они уже пообещали поддержку своему протеже - Бурову. Да и сам исполняющий обязанности председателя думы и кандидат от "Честь служить Риге" Олег Буров аккуратно дал понять местным изданиям, что хотя он и положительно оценивает перспективного политика, но поддерживать его кандидатуру не планирует. Тем более, что, по его словам, очередному кандидату "будет непросто собрать необходимое число голосов, в том числе, и от коллег по оппозиции".

И это абсолютная правда. Ведь они пока не спешат, судя по первой реакции, голосовать двумя руками за политического новичка. Например, представитель фракции партии "Единство" Олаф Пулкс успел заявил, что выдвижение Зепса на должность мэра создало ситуацию, которую партия обсудит только в понедельник. Аналитики в этой связи напоминают, что ранее члены партии решили не поддерживать ни одного кандидата и настаивали исключительно на проведении внеочередных выборов.

И действительно, в последнее время и дня не проходит, чтобы лихой политик и радикальные порталы, подхватившие его речь, не рассуждали о возможности проведения досрочных муниципальных выборов. Перетягивание канатов в компании шестидесяти депутатов Рижской думы стало самым серьезным упражнением на политическое выживание и главной целью радикального истеблишмента, который не скрывает, что получит окончательную сатисфакцию только тогда, когда вытравит из здания городской ратуши на берегу Даугавы сам дух расколотого "Согласия".

Вот и первый глава МИД независимой Латвии Янис Юрканс, комментируя политический кризис в столичном управлении, успел выступить в местном эфире с прогнозом, что с уходом Ушакова его партия надолго потеряет власть в городе. По словам бывшего политика, лидер согласистов с переездом в Брюссель "подорвал позиции партии и фактически отдал столицу республики националистам".

Есть и еще одно драматическое обстоятельство, о котором не забывают местные обозреватели. Если мэр города не будет избран до 20 августа, парламент страны имеет право инициировать роспуск РД. А первым, кто поднимет этот вопрос, станет, не сомневаются эксперты, министр по делам регионального развития и охраны окружающей среды Юрис Пуце. Именно на его инициативу рассчитывает, прежде всего, и все правое крыло думы. Кстати, именно он в свое время заявил о себе, когда был оппозиционером в Рижской думе, шедшим на выборы в муниципалитет с единственной целью: свергнуть Ушакова и всю "русскую" коалицию.

Правда, во всей этой истории есть и еще один нюанс, напоминают рижские наблюдатели. В городском суде до сих пор рассматривается иск, в котором многолетний градоначальник оспаривает свое отстранение от должности. А что будет, если суд поторопится и примет решение в пользу Ушакова? Но ответ на этот вопрос пока остается в обойме чисто риторических.