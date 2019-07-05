Чем и когда завершится кризис "двоевластия" в Рижской думе

Новости

Опубликовано видео с места трагедии с катером в Черном море 21:31
В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине 21:27
Россияне завершили Уимблдон досрочно 21:09
Владелец перевернувшегося в Черном море прогулочного катера задержан 21:06
Зеленский готов выполнять Минские соглашения в полном объеме 20:56
СК начал проверку гибели людей при ЧП с катером в Черном море 20:54
Петербуржцам представят "водородный трамвай" 20:41
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом 20:28
В Петербурге отменили четырехмесячный ценз для блокадников 20:20
Два человека погибли при опрокидывании катера в Черном море 20:16
"ГАЗель Next" с немецким "сердцем": отгрузка началась 19:57
Два человека пострадали при ЧП с прогулочным катером в Черном море 19:53
Власти Москвы рассказали о жизни столичных ночных клубов 19:48
Самолет с избитой в Ингушетии девочкой вылетел в Москву 19:43
На берег Черного моря доставили 37 человек с опрокинувшегося катамарана 19:41
Арестован основатель популярной микрофинансовой организации 19:25
В Черном море перевернулось прогулочное судно с пассажирами 19:12
Концерт в честь Дней культуры Татарстана начался в московском Доме музыки 19:02
При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека 19:01
МИД проверяет информацию о задержании российских граждан в Ливии 18:36
В Забайкалье осудили безногую женщину за убийство избивавшего ее мужа 18:35
Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников 18:35
Дворцы Петербурга ожидают белорусских студентов на третий семестр 18:24
В Новороссийске девочка погибла, выпав из окна 18:23
В Воронежской области один человек погиб и четверо пострадали в ДТП 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 20:26
Рубрика: В мире

Чем и когда завершится кризис "двоевластия" в Рижской думе

Текст: Юрий Сизов
Сидя в зеркальных кабинетах Рижского замка, еще два века назад прославленный баснописец Крылов очень к месту подметил, что "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука". Вот и наследие бывшего мэра латвийской столицы Нила Ушакова в лице полинявшей за несколько последних месяцев партии "Согласие" оказалось в полной гармонии с прогнозами пушкинского приятеля.
Рижская дума. Фото: iStock Рижская дума. Фото: iStock
Рижская дума. Фото: iStock

Скажем, раскол, который произошел в последний майский день во фракции, изменил хрупкое равновесие сил в столичном муниципалитете, лишив уже через три недели нового градоначальника Дайниса Турлайса кресла, которое без малого десять лет занимал уже нынешний депутат Европарламента Нил Ушаков.

Фото: ru.wikipedia.org
Мэр Риги: В сейме Латвии не место для "политических дикарей"

К слову, после голосования об отставке бывшего полковника советской армии Турлайса численность беспартийных депутатов в РД увеличилась до семи. Из "Новой консервативной партии" исключены депутаты Имантс Кейшс и Друвис Клейнс. Кейшс - за то, что "воздержался" при голосовании, вопреки установке партии, а Клейнс - хоть и проголосовал за отставку Турлайса, но высказал идею сотрудничества с четверкой бывших депутатов от "Согласия".

А пятого июля после обеда оппозиционная фракция в думе "Развитию Латвии" решила выдвинуть своего кандидата - Виестура Зепса на должность мэра Риги, информирует агентство LETA. А это значит, что он автоматически становится главным конкурентом нынешнего и.о. столичного градоначальника Олега Бурова в борьбе за должность мэра столицы.

Правда, "Согласие" и "Честь служить Риге" в один голос заявили, что не поддержат кандидатуру Зепса, так как они уже пообещали поддержку своему протеже - Бурову. Да и сам исполняющий обязанности председателя думы и кандидат от "Честь служить Риге" Олег Буров аккуратно дал понять местным изданиям, что хотя он и положительно оценивает перспективного политика, но поддерживать его кандидатуру не планирует. Тем более, что, по его словам, очередному кандидату "будет непросто собрать необходимое число голосов, в том числе, и от коллег по оппозиции".

И это абсолютная правда. Ведь они пока не спешат, судя по первой реакции, голосовать двумя руками за политического новичка. Например, представитель фракции партии "Единство" Олаф Пулкс успел заявил, что выдвижение Зепса на должность мэра создало ситуацию, которую партия обсудит только в понедельник. Аналитики в этой связи напоминают, что ранее члены партии решили не поддерживать ни одного кандидата и настаивали исключительно на проведении внеочередных выборов.

Фото: ru.wikipedia.org
Бывший судья Евросоюза стал новым президентом Латвии

И действительно, в последнее время и дня не проходит, чтобы лихой политик и радикальные порталы, подхватившие его речь, не рассуждали о возможности проведения досрочных муниципальных выборов. Перетягивание канатов в компании шестидесяти депутатов Рижской думы стало самым серьезным упражнением на политическое выживание и главной целью радикального истеблишмента, который не скрывает, что получит окончательную сатисфакцию только тогда, когда вытравит из здания городской ратуши на берегу Даугавы сам дух расколотого "Согласия".

Вот и первый глава МИД независимой Латвии Янис Юрканс, комментируя политический кризис в столичном управлении, успел выступить в местном эфире с прогнозом, что с уходом Ушакова его партия надолго потеряет власть в городе. По словам бывшего политика, лидер согласистов с переездом в Брюссель "подорвал позиции партии и фактически отдал столицу республики националистам".

Есть и еще одно драматическое обстоятельство, о котором не забывают местные обозреватели. Если мэр города не будет избран до 20 августа, парламент страны имеет право инициировать роспуск РД. А первым, кто поднимет этот вопрос, станет, не сомневаются эксперты, министр по делам регионального развития и охраны окружающей среды Юрис Пуце. Именно на его инициативу рассчитывает, прежде всего, и все правое крыло думы. Кстати, именно он в свое время заявил о себе, когда был оппозиционером в Рижской думе, шедшим на выборы в муниципалитет с единственной целью: свергнуть Ушакова и всю "русскую" коалицию.

Правда, во всей этой истории есть и еще один нюанс, напоминают рижские наблюдатели. В городском суде до сих пор рассматривается иск, в котором многолетний градоначальник оспаривает свое отстранение от должности. А что будет, если суд поторопится и примет решение в пользу Ушакова? Но ответ на этот вопрос пока остается в обойме чисто риторических.

В мире Европа Латвия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК начал проверку гибели людей при ЧП с катером в Черном море
Роскомнадзор составил протокол на Google
Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников
В Кремле подтвердили реализацию сделки по С-400 по плану
Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов