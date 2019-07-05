Евгений Макеев стал игроком "Арарата"

Экс-футболист московского "Спартака" Евгений Макеев стал игроком ереванского "Арарата". Он подписал контракт сроком на год.

Евгений Макеев нынешним летом оказался свободным агентом. 29-летний футболист принял предложение из Армении и стал новичком "Арарата".

Напомним, что Макеев до 2017 года выступал за московский "Спартак". На его счету три матча за сборную России. За последние два сезона Макеев сменил три клуба - "Ростов", "Сочи" и "Ротор".

Ранее состав ереванского клуба уже пополнили десять российских футболистов: Александр Козлов, Константин Морозов, Сергей Ревякин, Денис Шевчук, Давид Хурцидзе (все - "Арарат", Москва), Аркадий Калайджян ("Сочи"), Дмитрий Рыжов ("Акрон", Тольятти), Теймураз Тобоев ("Спартак", Владикавказ), Валерий Ярошенко (последний клуб - "Ростов") и футболист сборной России U19 Георгий Челидзе ("Тюбиз", Бельгия).