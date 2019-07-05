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Юрий Колокольников сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

Новости
    05.07.2019, 12:21
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российский актер Юрий Колокольников сыграет у Кристофера Нолана.

Речь идёт о грядущей картине автора трилогии о Тёмном рыцаре, "Начала" и "Дюнкерка", которая называется "Принцип". Съёмки сейчас проходят в Таллине, рассказала представитель Колокольникова Елена Шнейдерова.

"Колокольников уже снимается в новом фильме Кристофера Нолана "Принцип". Съемки сейчас идут в Таллине, там сейчас Юрий Колокольников и снимается. Фильм выйдет 17 июля 2020 г.", - приводит слова Шнейдеровой агентство городских новостей "Москва".

Положительная роль у российского артиста или отрицательная, пока не сообщается. "Роль, конечно, не главная, но хорошая. А главная роль - у Роберта Паттинсона", - сообщила представитель актёра.

Фото: kinopoisk.ru
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Колокольников не впервые появится в западном кино. Он известен, в частности, ролью одичалого Стира в "Игре престолов", играл в фильмах "Хантер Киллер" и "Телохранитель киллера".

Ранее сообщалось, что Юрию досталась роль в пока не вышедшем фильме Бэя Майкла "6 футов под землёй".

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