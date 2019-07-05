"Коалиция-СВ" оказалась на три тонны легче, чем ожидали

В минувшем году на полигонах страны в предварительных испытаниях были задействованы опытные образцы на колесном и гусеничном шасси. В 2019-м доводка этой техники продолжается.

Выполненная на основе основного боевого танка Т-90А самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" стала экспонатом Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Вместе с танком Т-14, тяжелой БМП Т-15, средними машинами "Курганец-25" и "Бумеранг", новейшая САО демонстрировала перспективы развития сухопутных войск Российской армии.

Как и в случае с техникой на платформе "Армата", здесь всплыли новые подробности. Ранее в различных неофициальных источниках сообщалось, что ее масса составляет 48 тонн. Однако в сопроводительных материалах, появившихся на выставке, указывалось, что "Коалиция-СВ" весит всего 45 тонн - легче, чем Т-90А или модернизированный Т-72Б3.

Подтверждается, что максимальная дальность стрельбы составляет 70 км. Скорострельность 12-15 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект - 60 выстрелов. В экипаж входят 3 человека.

По мнению военных экспертов, 2С35 "Коалиция-СВ" в настоящее время является лучшей в мире самоходкой, и в обозримом будущем за рубежом вряд ли появится машина, способная превзойти ее по своим характеристикам.