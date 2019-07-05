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05.07.2019,  
12:45
Текст:  Алексей Моисеев

Комплекс "Панцирь-С1" сбил боевой самолет в Ливии

Источники в Ливийской национальной армии, которой руководит фельдмаршал Хафтар, сообщают о том, что их средствам ПВО удалось уничтожить МиГ-23УБ противника.

Истребитель рухнул в окрестностях города Тархуна, находящегося в 80 км к югу от столицы страны.

В Сети появились фотографии и видеокадры с места падения летательного аппарата. Видны его обломки с опознавательными знаками Правительства национального согласия.

Утверждается, что оба пилота, находившиеся на борту, погибли. Якобы, ранее они проходили службу в качестве летчиков-инструкторов в летной академии в Мисурате.

У противников Хафтара и в самом деле был один пригодный к эксплуатации истребитель данного типа. Однако они, хоть и признают потерю самолета, говорят, что это был не МиГ, а L-39ZO.

С этим согласны некоторые эксперты, опознавшие в искореженных останках легкий штурмовик чехословацкого производства.

Фото: Алексей Моисеев
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Что касается системы противовоздушной обороны, которая записала на свой счет эту победу, то, судя по появившимся в Сети сообщениям, это мог быть доставленный недавно из Объединенных Арабских Эмиратов "Панцирь-С1".

О его прибытии в Ливию на борту транспортного самолета С-17А ВВС ОАЭ сообщалось около двух недель назад.

Если информация о применении "Панцирь-С1" подтвердится, можно говорить о первом успешном боевом применении такого ЗРПК в этой стране.

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