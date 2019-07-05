Лолита рассталась с пятым мужем

Советская, российская певица, актриса, телеведущая и режиссер Лолита Милявская расстается с очередным супругом - Дмитрием Ивановым. Об этом 55-летняя артистка сообщила через свой Instagram.

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!" - пояснила происходящее певица. Радуясь, что у нее был "замечательный "молодой" муж целых девять лет". И ему она желает всего самого лучшего "совершенно искренне".

"Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь", - юморит Лолита. Добавив, что не даст своего "бывшего" в обиду тем, кто сейчас начнет про него всякие гадости писать.

"Статус свободен", - заключает женщина, заверяя: это не означает, что сейчас она начнет всякие приключения искать. Наоборот: поживу, - пишет, - одна, наслаждаясь семьей и занимаясь работой.

В комментариях - похвалы Лолите, сильной и самостоятельной женщине. В том числе - от эстрадных коллег.

За теннисиста (седьмая ракетка России по сквошу) Иванова Лолита вышла замуж в 2010 году. До этого мужьями артистки были, в том числе, актер, певец и продюсер Александр Цекало и бизнесмен Александр Зарубин.