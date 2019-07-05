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Лолита рассталась с пятым мужем

Поп-музыка
    05.07.2019, 11:11
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Советская, российская певица, актриса, телеведущая и режиссер Лолита Милявская расстается с очередным супругом - Дмитрием Ивановым. Об этом 55-летняя артистка сообщила через свой Instagram.

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Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь ✌. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!" - пояснила происходящее певица. Радуясь, что у нее был "замечательный "молодой" муж целых девять лет". И ему она желает всего самого лучшего "совершенно искренне".

"Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь", - юморит Лолита. Добавив, что не даст своего "бывшего" в обиду тем, кто сейчас начнет про него всякие гадости писать. 

"Статус свободен", - заключает женщина, заверяя: это не означает, что сейчас она начнет всякие приключения искать. Наоборот: поживу, - пишет, - одна, наслаждаясь семьей и занимаясь работой.

В комментариях - похвалы Лолите, сильной и самостоятельной женщине. В том числе - от эстрадных коллег.

За теннисиста (седьмая ракетка России по сквошу) Иванова Лолита вышла замуж в 2010 году. До этого мужьями артистки были, в том числе, актер, певец и продюсер Александр Цекало и бизнесмен Александр Зарубин.

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