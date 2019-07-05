Власть
05.07.2019 13:03

Миссия России и Беларуси выполнит наблюдательный полет над Литвой

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Миссия России и Беларуси в рамках реализации международного договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Литвы. Об этом сообщается на сайте Минобороны РБ.

Фото: ТАСС
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"С 8 по 12 июля в рамках договора по открытому небу состоится наблюдательный полет совместной наблюдательной миссии Республики Беларусь и Российской Федерации над территорией Литовской Республики с участием представителей вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении .

Целью полета является контроль военной деятельности на территории наблюдаемого государства.
 

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