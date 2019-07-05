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05.07.2019 09:00
Рубрика: Экономика

Почта Mail.ru представила новое мобильное приложение

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Сервис электронной почты Mail.ru представил большое обновление своего мобильного приложения. Изменения коснулись ключевых функций почты: навигации, работы с папками и письмами, а также переключения аккаунтов. Новый дизайн можно активировать в настройках или по секретному слову в последних версиях приложений, уже доступных в App Store или Google Play.

Фото: Mail.ru Group
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Для современных интернет-сервисов мобильное приложение становится основным интерфейсом, которым на ежедневной основе пользуется большинство аудитории. Мобильная аудитория почты Mail.ru превысила аудиторию web-версии еще в 2018 году. На данный момент почти 60 процентов владельцев ящиков на Mail.ru проверяют почту именно с мобильного устройства. Более того, растет число так называемых "mobile only" пользователей, которые в течение дня или даже месяца заходят в почту только с мобильных устройств.

В новой версии приложения полностью изменен дизайн. Одной из основных задач редизайна было дать пользователям более удобный доступ к новым важным функциям.

По статистике у 33 процентов пользователей почты Mail.ru добавлено два и более аккаунтов. Для удобства таких пользователей, в новом интерфейсе решена задача удобного переключения между учетными записями.

Для решения всех этих задач раздел "Аккаунт", где содержится много важных функций, а также кнопка переключения между учетными записями были вынесены на видное место внизу экрана. Нижний тап-бар приложения также был полностью переработан для быстрого доступа к настройкам безопасности, разделу уведомлений, средств платежей.

Фото: iStock
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Еще один тренд, на который отвечает обновление, - увеличение размера экранов. В Mail.ru отмечают, что все большей популярностью пользуются устройства с приставкой "плюс", например, в этом году доля iPhone plus size увеличилась до 24 процента. За последние два года количество "больших" устройств на руках у пользователей выросло в 3 раза. Поэтому в новой почте все самые часто используемые действия перенесены вниз экрана, сейчас они удобно расположены "под пальцем". Причем со всеми кнопками удобно работать как на большом экране, так и на стандартном.

Изменился и визуальный стиль оформления приложения. Основные элементы стали более заметными за счет акцентного цвета, комфортные для зрительного восприятия шрифты сделали чтение писем удобнее, а выделение цветом помогает пользователю сфокусироваться на важных для него письмах.

Экономика Отрасли Связь Компании Информационные технологии Mail.ru
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