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05.07.2019 14:05
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Провинцию Шаньдун и Московскую область связал новый железнодорожный маршрут

Логистический оператор госкомпании "Российские железные дороги" компания "РЖД логистика" запустила новый маршрут железнодорожных контейнерных перевозок из провинции Шаньдун в Московскую область. Об этом сообщается на сайте компании.
Первый состав из 42 контейнеров отправился в Подмосковье 28 июня. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Первый состав из 42 контейнеров отправился в Подмосковье 28 июня. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Первый состав из 42 контейнеров отправился в Подмосковье 28 июня. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как уточняет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", "РЖД Логистика" совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge LTD (FELB) организовали новый железнодорожный контейнерный сервис на маршруте от станции Яньтай до станции Селятино.

Новый сервис предполагает регулярную отправку контейнерных поездов. Срок доставки грузов составляет 16-18 дней.

Первый состав из 42 контейнеров отправился в Подмосковье 28 июня. В июле будет запущено еще два железнодорожных состава, а с августа перевозки станут еженедельными.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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