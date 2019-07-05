Арестован основатель популярной микрофинансовой организации

Основатель одной из крупнейших микрофинансовых организаций "Домашние деньги" Евгений Бернштам заключен под стражу по решению Кузьминского районного суда Москвы.

"Бернштаму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", - передает агентство "Москвы" слова пресс-секретаря суда Карины Каленовой.

Бернштам обвиняется в мошенничестве, однако подробности дела не сообщаются.

Известно, что "Домашние деньги" были одной из наиболее крупных МФО в России. Но в августе 2018 года она была исключена Центральным банком из реестра микрофинансовых организаций.