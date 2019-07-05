Экс-главу владимирского завода осудили за мошенничество на 1 млрд рублей

Суд во Владимирской области приговорил к четырем с половиной годам заключения и крупному штрафу бывшего генерального директора ОАО "Завод Автоприбор" Алексея Мельникова за экономические преступления на миллиард рублей, сообщает СК РФ.

Фрунзенский суд Владимира огласил приговор бизнесмену Алексею Мельникову, которого обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, с 2011 года Мельников действовал в ущерб интересам ОАО "Завод Автоприбор" и его трудового коллектива.

- С целью фактического контроля потоков денежных средств и выручки по договорам поставок от основных контрагентов акционерного общества он создал новое взаимозависимое юридическое лицо - ООО "Завод "Автоприбор" и перевел фактическую деятельность завода в это подконтрольное предприятие, где аккумулировалась прибыль от производства. На акционерном обществе оставались многомиллионные долги, - пояснили в СК.

Имущество предприятия через множество "безвозмездных сделок" Мельников перевел в пользу аффилированных лиц. Как уточнили в облпрокуратуре, будучи гендиректором завода, Мельников совершил растрату путем безвозмездного отчуждения принадлежащих заводу восьми квартир стоимостью более 21,5 миллиона рублей и 40-процентной доли в уставном капитале ООО "СпецТехАвто" стоимостью более 20 миллионов рублей.

Права на оборудование предприятия стоимостью 36 миллионов рублей Мельников передал в собственность фирмы-однодневки, а затем имущество перешло в фирму, учрежденную близким родственником подсудимого. По оценкам следствия, в общей сложности директор нанес заводу ущерб на сумму более миллиарда рублей.

Суд признал бизнесмена виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст. 201 УК РФ), в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в двух эпизодах растраты вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как отметили в СК, во время расследования уголовного дела следователи изучили тысячи документов, специалисты провели сложную и объемную экспертизу деятельности завода и цепи финансовых махинаций. Над расследованием работали не только сотрудники СК. Им помогали специалисты МВД и ФСБ. В деле насчитывается 80 томов, одно лишь обвинительное заключение занимает без малого 500 страниц.

Во время следствия несколько ключевых свидетелей скрылись, в том числе старший сын Мельникова - Петр.

- По материалам, выделенным следователем СК России в отдельное производство, по обвинению Петра Мельникова в обналичивании не менее 500 миллионов рублей, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в СК.

После того, как сына бизнесмена объявили в международный розыск, Петра Мельникова удалось задержать на территории Литвы. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Суд приговорил Алексея Мельникова к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, его обязали выплатить штраф в 700 тысяч рублей.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Защита Мельникова заявила о несогласии с приговором и намерении его обжаловать.