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05.07.2019 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-главу владимирского завода осудили за мошенничество на 1 млрд рублей

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Суд во Владимирской области приговорил к четырем с половиной годам заключения и крупному штрафу бывшего генерального директора ОАО "Завод Автоприбор" Алексея Мельникова за экономические преступления на миллиард рублей, сообщает СК РФ.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Фрунзенский суд Владимира огласил приговор бизнесмену Алексею Мельникову, которого обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, с 2011 года Мельников действовал в ущерб интересам ОАО "Завод Автоприбор" и его трудового коллектива.

- С целью фактического контроля потоков денежных средств и выручки по договорам поставок от основных контрагентов акционерного общества он создал новое взаимозависимое юридическое лицо - ООО "Завод "Автоприбор" и перевел фактическую деятельность завода в это подконтрольное предприятие, где аккумулировалась прибыль от производства. На акционерном обществе оставались многомиллионные долги, - пояснили в СК.

Имущество предприятия через множество "безвозмездных сделок" Мельников перевел в пользу аффилированных лиц. Как уточнили в облпрокуратуре, будучи гендиректором завода, Мельников совершил растрату путем безвозмездного отчуждения принадлежащих заводу восьми квартир стоимостью более 21,5 миллиона рублей и 40-процентной доли в уставном капитале ООО "СпецТехАвто" стоимостью более 20 миллионов рублей.

Права на оборудование предприятия стоимостью 36 миллионов рублей Мельников передал в собственность фирмы-однодневки, а затем имущество перешло в фирму, учрежденную близким родственником подсудимого. По оценкам следствия, в общей сложности директор нанес заводу ущерб на сумму более миллиарда рублей.

Суд признал бизнесмена виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст. 201 УК РФ), в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в двух эпизодах растраты вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как отметили в СК, во время расследования уголовного дела следователи изучили тысячи документов, специалисты провели сложную и объемную экспертизу деятельности завода и цепи финансовых махинаций. Над расследованием работали не только сотрудники СК. Им помогали специалисты МВД и ФСБ. В деле насчитывается 80 томов, одно лишь обвинительное заключение занимает без малого 500 страниц.

Фото: Анна Скудаева/РГ
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Во время следствия несколько ключевых свидетелей скрылись, в том числе старший сын Мельникова - Петр.

- По материалам, выделенным следователем СК России в отдельное производство, по обвинению Петра Мельникова в обналичивании не менее 500 миллионов рублей, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в СК.

После того, как сына бизнесмена объявили в международный розыск, Петра Мельникова удалось задержать на территории Литвы. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Суд приговорил Алексея Мельникова к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, его обязали выплатить штраф в 700 тысяч рублей.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Защита Мельникова заявила о несогласии с приговором и намерении его обжаловать.

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