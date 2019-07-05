На ВДНХ откроется собственный музей

В день 80-летия со дня открытия Выставки достижений народного хозяйства откроется "Музей ВДНХ". Об этом сообщает пресс-служба выставочной территории.

Разместиться музей на 600 кв. м в правом крыле арки Главного входа. Здесь можно будет узнать об истории создания выставочного комплекса, об архитекторах, скульпторах, художниках, которые участвовали в создании павильонов, фонтанов и аллей. В экспозиции оцифрованы архивные фото, чертежи, документы, кинохроника, и это будет первая "библиотека" по истории выставки. Посмотреть их можно будет на специальных интерактивных панелях, мультиэкране. Отреставрированные артефакты из музейного фонда ВДНХ разместят на экспозиционных модулях.

Ожидается, что будет пять тематических разделов: "Дружба народов", "Смотр побед", "Всенародный университет", "Город чудес" и "Один день на Выставке". В разделе "Дружба народов" собраны данные о вкладе представителей разных республик СССР в становлении комплекса, о посещении именитых гостей. "Смотр побед" расскажет о достижениях в сельском хозяйстве, тяжелой промышленности и других отраслях. "Город чудес" покажет, как изменялись и трансформировались архитектурные жемчужины выставки на протяжении десятилетий и как теперь возвращают свои первоначальные облики.

Сколько нужно будет заплатить за вход в музей, пока не сообщается. Также пока не известно о часах работы.

Кстати, с 1 по 4 августа на территории выставки ожидается обширная праздничная программа: гала-концерт на Центральной аллее, специальные концерты в Зеленом театре, а также необыкновенная балетная постановка и гастрономический фестиваль.