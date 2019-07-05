Пассажир устроил драку в самолете Доха - Москва

В столичном аэропорту Домодедово задержан мужчина, устроивший драку на борту самолета, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во время посадки лайнера, прилетевшего из Дохи, столицы Катара. Экипаж сообщил, что 45-летний пассажир пристает к попутчикам, дерется и не реагирует на замечания бортпроводников. Сотрудники транспортной полиции задержали дебошира.

Выяснилось, что злоумышленник был пьян. На него составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ - "Появление в общественном месте в нетрезвом состоянии". Полиция проводит проверку.