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05.07.2019 10:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве в пятницу ожидаются небольшой дождь и до 20 градусов тепла

Текст: Ирина Огилько

Сегодня москвичей ждет передышка между волнами холода, воздух сможет прогреться до 20 градусов тепла. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Погода в Москве на выходных достигнет "холодного дна"

По данным метеорологов, потепление будет связано с прохождением антициклона, который заденет регион. В вечерние часы ожидается не ниже +14. Во второй половине дня солнца станет меньше, местами могут пройти небольшие дожди. Ветер - не сильнее 15 м/с, повторение вчерашних штормовых порывов маловероятно.

При этом в регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра и неустойчивой погоды.

Кстати, наиболее жаркая погода в это время стояла в 1938 году, когда 5 и 6 июля воздух прогрелся до +36,2 градуса. А в эти же дни в 1894 году были поставлены рекордные минимумы: для 5 июля +4,9, а на следующий день воздух прогрелся до +5,5.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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