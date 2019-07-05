В Москве в пятницу ожидаются небольшой дождь и до 20 градусов тепла

Сегодня москвичей ждет передышка между волнами холода, воздух сможет прогреться до 20 градусов тепла. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, потепление будет связано с прохождением антициклона, который заденет регион. В вечерние часы ожидается не ниже +14. Во второй половине дня солнца станет меньше, местами могут пройти небольшие дожди. Ветер - не сильнее 15 м/с, повторение вчерашних штормовых порывов маловероятно.

При этом в регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра и неустойчивой погоды.

Кстати, наиболее жаркая погода в это время стояла в 1938 году, когда 5 и 6 июля воздух прогрелся до +36,2 градуса. А в эти же дни в 1894 году были поставлены рекордные минимумы: для 5 июля +4,9, а на следующий день воздух прогрелся до +5,5.