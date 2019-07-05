Власти Москвы рассказали о жизни столичных ночных клубов

Столичные власти намерены изучить ночную клубную жизнь Москвы. Об этом рассказал первый замруководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов на площадке Московского урбанистического форума.

"В последнее время мы активно занимаемся изучением ночной клубной жизни Москвы", - сказал Перов.

Он отметил, что жизнь современного мегаполиса продолжается и ночью. Поэтому власти города хотят понять, как она развивается, чтобы сделать ее полнее и интереснее.

При этом, по словам Перова, в столице уже проводятся ночные мероприятия, которые стали ежегодными. Это, например, "Ночь театров", "Библионочь", "Ночь в музее", "Ночь кино" и "Ночь искусств".