В Бурятии река Джида подтопила дачные участки

В Закаменском районе Бурятии в результате подъема воды в реке Джида оказались подтопленными дачные участки жителей райцентра.

По сообщению регионального управления МЧС России, в зоне возможного подтопления находятся 20 дачных домов. Их обитателям рекомендовано покинуть опасную зону. Тем, у кого нет транспорта, оказана помощь. Всего в Закаменск перевезено 12 человек.

Гидрологи прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды в реке и подтопление низменных участков. На случай ухудшения обстановки в Закаменском и Джидинском районах подготовлены пункты временного размещения людей.