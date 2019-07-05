Красноярский школьник на тренировке прострелил сверстнику ухо

СК РФ по Красноярскому краю назначил проверку по факту инцидента на занятии по спортивной стрельбе: подросток случайно прострелил ухо товарищу.

Как отмечается в сообщении ведомства, ЧП произошло еще 9 июня во время тренировки по стрельбе из пневматической винтовки.

Один из воспитанников секции пошел заменить мишень, а в это время другой начал стрельбу. Металлическая пуля попала в ушную раковину. Тренер в тот момент была занята другими детьми.

В краевом СК уточнили, что материалы дела были переданы им на этой неделе. Для установления вреда здоровью подростка назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются тренер и свидетели происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.