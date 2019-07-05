В Красноярском крае из колонии сбежал заключенный

Полиция Красноярского края разыскивает заключенного, сбежавшего из колонии-поселения Нижнеингашского района.

Как отмечается в сообщении ГУ МВД РФ по региону, мужчина 1988 года неоднократно был осужден за кражи и мошенничество. В очередной раз он отбывал наказание по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

Рост разыскиваемого составляет 195 сантиметров, у беглеца голубые глаза и короткие светлые волосы. Имеются три татуировки на левой и правой кистях, а также на левом предплечье и шрамы на левой руке.

Напомним, в апреле из СИЗО Барун-Хемчикского района Тувы сбежали девять арестантов. Они ранили дежурного полицейского и отобрали у него ключи от камер.