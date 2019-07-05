Восемь сел на Алтае может затопить из-за аварийной плотины XVIII века

Восемь населенных пунктов Алтайского края может подтопить из-за аварийной плотины, построенной в XVIII веке на озере Белом.

В настоящее время на территории Курьинского района действует режим повышенной готовности. На самом гидросооружении, расположенном в границах Колыванского сельсовета, введен режим чрезвычайной ситуации. В случае разрушения плотины и прорыва воды из озера в зоне затопления окажется около шести тысяч жителей, а также Колыванский камнерезный завод.

По данным правительства региона, старинная плотина и идущий от нее канал являются объектами культурного наследия и находятся в федеральной собственности.

- Плотина входила в комплекс гидросооружений, которые приводили в действие водяной агрегат сначала Колывано-Воскресенского медеплавильного завода, а затем Колыванской шлифовальной фабрики, - сообщает администрация Алтайского края. - Глава региона Виктор Томенко поручил забрать плотину и канал из федеральной в краевую собственность.

После того, как документы будут оформлены, на озере Белом начнется строительство дополнительного гидросооружения. Оно защитит данную территорию от опасности наводнения.