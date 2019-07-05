В Балтийском море под Калининградом нашли затонувшее судно

Дайверы обнаружили на дне Балтийского моря затонувшее судно, сообщает калининградский Музей Мирового океана. Об этом "корабле-призраке" давно ходили слухи среди рыбаков и любителей подводного плавания, но никто его не видел. И вот, наконец, у специалистов появилась возможность исследовать неизвестный объект.

Находку сделала команда дайверов RedShipKonig, которая является активным участником клуба подводных исследователей Музея Мирового океана. Судно находится на глубине 25 метров в районе приморского города Зеленоградска. Его корпус наполовину засыпан илом и песком, на поверхности виднеется лишь четыре метра кормы.

Сейчас идентифицировать корабль невозможно. Но некоторые предположения, основанные на результатах первого обследования, у специалистов уже есть. Видимая длина корабля - 18 метров. Состояние видимой части корпуса указывает на длительное нахождение судна в воде. Вероятно, речь идет о барже, затонувшей в 30-40-е годы прошлого столетия.

Впереди у исследователей еще много погружений. Им предстоит детально изучить затонувшее судно и раскрыть морскую трагедию.

Кстати

Музей Мирового океана создал и ведет Реестр морского наследия. Когда история затонувшего судна станет известна, оно может стать частью этого Реестра.