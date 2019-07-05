В Петербурге умерла известный театровед Галина Титова

В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни умерла известный российский театровед, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского государственного института сценических искусств Галина Владимировна Титова. Она проработала в институте 60 лет.

После окончания театроведческого факультета в 1959 году осталась работать сначала лаборантом, а потом прошла путь до руководителя факультета. Защитила докторскую диссертацию и всю жизнь занималась историей русского драматического театра. Написала много книг, научных исследований на эту тему.

"Мнение Галины Владимировны Титовой было мерилом научной состоятельности текста, вердиктом исследовательскому таланту автора. Ее смерть - невосполнимая утрата для отечественной культуры и науки, для всего коллектива РГИСИ", - сообщили в институте.

Прощание с Галиной Владимировной Титовой состоится 8 июля в 11 часов в Учебном театре "На Моховой".