На Кубани врачи за час устранили последствия инсульта у мужчины

В Новороссийске врачи неврологического отделения Регионального сосудистого центра Городской больницы №1 сумели за час устранить последствия инсульта, который случился у 47-летнего мужчины. Об уникальном инциденте рассказали в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Этот случай, произошедший с пациентом, похож на многие другие подобные истории, однако необычным является то, как быстро удалось врачам ликвидировать последствия инсульта.

Утром 47-летний житель Новороссийска проснулся и неожиданно почувствовал резкую слабость в левой половине тела. Недомогание оказалось таким сильным, что он не мог устоять на ногах. Находившаяся рядом супруга вызвала бригаду скорой помощи. Врачи поставили диагноз "инсульт" и экстренно доставили мужчину в неврологическое отделение Регионального сосудистого центра Городской больницы №1 Новороссийска.

"Компьютерная томография головного мозга и осмотр у невролога подтвердили диагноз, - сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края. - Пациенту была незамедлительно проведена тромболитическая терапия. В результате этого тромб в артерии, который препятствовал кровотоку, полностью растворился и кровоснабжение головного мозга было восстановлено. Движения в руке и ноге пациента, а также речь нормализовались в течение часа после проведенного лечения".

Сегодня врачи Городской больницы №1 успешно выписали пациента, и он отправился домой. Мужчина чувствует себя хорошо. В медучреждении он провел всего несколько дней.