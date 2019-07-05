В Новороссийске девочка погибла, выпав из окна

В Новороссийске девочка выпала из окна и погибла. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сколько лет ребенку и другие подробности в ведомстве не уточнили, сославшись на то, что по данному факту сейчас проводится проверка.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, назначено проведение судмедэкспертизы.

Как мы уже рассказывали, в апреле этого года в Сочи 23-летний парень выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома, пытаясь впечатлить девушку. Молодой человек с многочисленными переломами был доставлен в медучреждение.