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05.07.2019 16:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: На Ямале нашли двадцать шесть захоронений XIX века

Текст: Мария Гафурова

На Ямале обнаружили более двадцати захоронений XIX века. Пять могильных впадин бесписьменной культуры археологи планируют вскрыть и изучить этим летом.

Массовое захоронение было обнаружено исследователями на берегу реки Горный Полуй между Салехардом и Зеленым Яром. Как сообщают "Вести Ямал", в урочище Нюрымпослог находится 26 захоронений, предположительно относящихся к началу XIX века. Три взрослых могилы уже были вскрыты археологами - два единичных и одно двойное. Внутри был обнаружен погребальный инвентарь: ножи, топоры, украшения и кухонная утварь. Встречаются также предметы неместного происхождения - например, археологам удалось обнаружить цветные стеклянные бусины.

Фото: Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН
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Работу исследователям усложняет местность. Грунт на могильниках мелкодисперсный, больше похожий на пыль. Из-за того, что солнце находится на небе почти круглые сутки, органика моментально высыхает и сливается по цвету с почвой, из-за чего её сложно обнаружить. Археологам приходится регулярно увлажнять грунт - на ночь же могильные впадины покрываются влажной тканью.

К слову, могильник этот не совсем типичный. Как рассказала антрополог из Екатеринбурга Евгения Святова, тела, скорее всего, не закапывали, а просто погружали в вырытую яму и накрывали полотном с чумов. А для того, чтобы оно держалось, сооружался накат из поперечно и продольно уложенных плах. В результате внутри могилы образовывалась полусвободная камера.

В могильниках уже похозяйничали лисы. Ученые предполагают, что именно они разбросали останки скелета: кости таза или голени, например, в могилах лежат вопреки всем законам анатомии человеческого тела. В некоторых ямах были обнаружены лисьи норы, однако такое расположение останков вполне может быть свидетельством грабежа.

К концу сезона археологи планируют вскрыть и исследовать пять захоронений. Исследователи отмечают, что многие элементы этой культуры им не известны - обитавшие в этих местах народы не владели письменностью.

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