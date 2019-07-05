США рассказали о начале ядерной войны

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн озвучил сценарий начала Третьей Мировой войны. Во время выступпения в Институте аэрокосмических исследований Митчелла генерала спросили, существует ли план действий в случае ядерного нападения на Америку. Голдфейн ответил утвердительно и рассказал подробности.

- Если начнется война с ядерной державой, на красном телефоне в моем офисе загорятся три красных огонька, - приводит слова генерала Defensemaven. - Первым позвонит Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Волтерс. Он скажет, что ему необходимо, чтобы противодействовать атаке. В силу скорости, с которой развертывается воздушно-космическая составляющая сил альянса, он ожидает, что ВВС США первыми прибудут ему на помощь. Истребители, бомбардировщики, космические и кибервойска, силы специальных операций и аэромедицинские команды США и НАТО одновременно начнут массированную контратаку.

Согласно принятой в ВВС США практике Дэвид Голдфейн не стал называть конкретные силы, задействованные в ответном ударе, цели, по которым он будет нанесен, и тактику действий. Издание предполагает, что первыми в воздушное пространство противника войдут стелс-истребители F-35 с ядерным оружием, чтобы атаковать пусковые комплексы ядерных ракет и пункты управления. Если на момент начала войны истребители окажутся неподалеку от страны-агрессора, они, возможно, попытаются перехватить баллистические ракеты на разгонном участке траектории.

Следующий звонок Голдфейна будет командующему NORAD, противоракетной обороной США. В его ведении находятся ракеты-перехватчики GBI, чьи пусковые шахты расположены на Аляске и в Калифорнии. Вся мощность NORAD будет брошена на поиск в ближнем космосе вражеских баллистических ракет - к тому времени уже распавшихся на рои боеголовок и ложных целей. Из них за секунды необходимо будет вычленить пикирующие к земле термоядерные боевые блоки и направить к ним противоракеты.

- Наконец, на завершающем этапе будут задействованы атомные подводные лодки. Они дадут разрушительный залп из-под воды, - закончил генерал.