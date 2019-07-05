Стало известно, когда новый роман Стивена Кинга выйдет в России

"Институт", новый роман "короля ужасов" Стивена Кинга, может выйти на русском языке в конце этого года - в декабре: перевод произведения жанрового мэтра уже идет.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на директора по маркетингу издательства АСТ Дмитрия Яронова.

"Анонсируем на русском языке новый роман Стивена Кинга - "Институт". Книга появится в продаже в самом конце декабря - начале января", - сообщил Яронов. Добавив, что ни о каких сюжетных подробностях книги пока говорить нельзя.

Впрочем, если верить официальному сайту Кинга, речь в книге пойдет о мальчике Люке, которого злые дяди однажды похитили, предварительно убив его родителей, и отвезли в загадочное место под названием Институт. Где помимо него пребывают и другие дети, все - с паранормальными способностями.

Кроме того, представитель издательства проанонсировал и новую книгу Сергея Лукьяненко - продолжение космического эпоса "Порог", на осень.

К этому дню в библиографии 71-летнего Кинга 56 романов, порядка двухсот рассказов и пять научно-популярных книг. Общий тираж произведений автора - более 350 миллионов экземпляров.

Кроме того, Кинг известен как актер, сценарист, продюсер и режиссер.