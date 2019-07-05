Три человека задержаны в США за сожжение флага

Три человека устроили сожжение американского флага рядом с Белым домом во время празднования Дня независимости. Нарушители были задержаны.

Активисты принадлежали к Революционной коммунистической партии. Во время сожжения полотнища они выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к "миру без Америки".

Как сообщает Washington Examiner, инцидент произошел за час до того, как президент Дональд Трамп отправился из Белого дома к Мемориалу Авраама Линкольна. Полиция оцепила территорию вокруг резиденции главы государства для прекращения беспорядков.