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05.07.2019 12:16
Рубрика: Общество

Вместо драгоценных камней шахтеры нашли останки "тираннозавра морей"

Текст: Марина Бровкина
Фото: Julius T. Csotonyi / Courtesy of the Royal Tyrrell Museum of Palaeontology in Drumheller, Alberta Фото: Julius T. Csotonyi / Courtesy of the Royal Tyrrell Museum of Palaeontology in Drumheller, Alberta
Фото: Julius T. Csotonyi / Courtesy of the Royal Tyrrell Museum of Palaeontology in Drumheller, Alberta

В Канадской провинции Альберта шахтеры, искавшие драгоценные камни аммолиты, нашли почти целый скелет древней морской рептилии, которая жила на Земле около 70 миллионов лет назад

Как сообщает LiveScience, ученые выяснили, что эти останки принадлежали морскому хищнику мозазавру. Палеонтологи предполагают, что рептилия относится к роду Tylosaurus.

Фото: State University of Maringa
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В те далекие времена территория провинции Альберта находилась под водой Западного внутреннего моря. Это огромное море тянулось от Северного Ледовитого океана до Мексиканского залива. Мозазавры были крупными хищными рептилиями, они достигали семи метров в длину - некоторые палеонтологи называют их также "морскими тиранозаврами" . А питались эти древние животные аммонитами, рыбой, черепахами и даже своими сородичами.

По мнению палеонтологов, они исчезли с лица земли около 66 миллионов лет назад в результате массового вымирания. В тот же период вымерли динозавры и птерозавры.

Надо отметить, что в провинции Альберта шахтеры и раньше находили скелеты рептилий, но целый скелет - это большая редкость. Драгоценные камни, которые они искали, ни что иное как окаменелые фрагменты перламутрового слоя раковин моллюсков аммонитов.

Общество Наука
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