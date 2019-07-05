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05.07.2019 06:12

В Бразилии восстановят концентрационный лагерь 30-х годов прошлого века

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Фавела в Бразилии. Фото: iStock Фавела в Бразилии. Фото: iStock
Фавела в Бразилии. Фото: iStock

Префектура небольшого города Сенатор Помпеу на северо-востоке Бразилии задумалась о восстановлении концентрационного лагеря, куда в 30-х годах прошлого века сгоняли бегущих от голода крестьян.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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На протяжении нескольких лет местные активисты требовали от городских властей сделать что-нибудь для сохранения этого лагеря в память потомкам. Несколько бараков, сооруженных на скорую руку из пороховых складов, находятся в полуразрушенном состоянии, а большинство зданий и вовсе не подлежат восстановлению.

Первый шаг был сделан в конце июня. Префектура города признала необходимость сохранения того, что осталось от концентрационного лагеря. В ближайшее время об этом будет официально объявлено на памятной церемонии. Затем должно последовать и восстановление территории. Однако на это, скорее всего, потребуются деньги меценатов, ведь собственные средства у города с населением менее 30 тысяч человек вряд ли найдутся.

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Засуха 1932 года на северо-востоке Бразилии спровоцировала миграционную волну. Из отдаленных засушливых районов штата Сеара голодающие направлялись в крупные города и районные центры. Чтобы сдержать поток переселенцев, местные власти соорудили серию концентрационных лагерей. Похожая практика использовалась здесь и ранее, но столь большого потока изголодавшихся крестьян никто не ожидал. За первый месяц функционирования этих заведений в них скопилось около 74 тысяч человек.

Людей использовали как дешевую рабочую силу для выполнения тяжелых работ. Однако скудное питание и антисанитария стали причиной вспышек различных заболеваний. Точное количество жертв не удается подсчитать до сих пор, но по словам очевидцев, из одного только лагеря близ города Сенатор Помпеу каждый день выносили тела 20-30 человек, которые погребали в общих могилах недалеко от лагеря.

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