Военные Южной Кореи запросили рекордное увеличение оборонных расходов

Министерство обороны Республики Корея запросило увеличить военные расходы на восемь процентов, что станет своего рода рекордом за последние годы. По мнению корейских генералов, еще несколько миллиардов долларов им необходимы для повышения боевой мощи и более эффективного управления войсками.

Как сообщили местные СМИ, министерство обороны РК представило на предварительное рассмотрение парламентского Комитета по обороне доклад с сметой расходов на 2020 г. На будущий год военные запрашивают 50 триллионов 430 миллиардов вон (ок. 43,2 млрд долл.) В нынешнем году бюджет военного ведомства составил 46,7 трлн вон. Таким образом, если смета в предложенном виде будет утверждена Национальным собранием (парламентом) РК, то рост расходов на оборону составит восемь процентов по сравнению с 2019 г.

Это своего рода рекорд, но в целом отражает тенденцию, которая была заложена в утвержденном в прошлом году пятилетнем плане развития Вооруженных сил РК. В нем предусмотрено увеличение оборонного бюджета в среднем на 7,5 процента в течение пяти лет подряд. Отметим, что в предыдущие десять лет средние ежегодные темпы роста южнокорейского бюджета РК составляли 4,9 процента.

В справке доклада, где подробно обосновываются причины роста расходов, минобороны РК отмечает, что дополнительные средства необходимы для укрепления боеспособности и самостоятельных возможностей адекватно отвечать на угрозы, исходящие с самых разных направлений. Кроме того, новые программы вооружений станут также стимулом для развития ряда высокотехнологичных направлений промышленности и военно-промышленного комплекса, а также связанных с ним производств.

Ожидается, что после рассмотрения в Комитете по обороне парламента РК предложения минобороны вернут на доработку, которая будет произведена совместном с министерством финансов. 3 сентября окончательный проект оборонного бюджета на 2020 г. будет официально передан парламенту для обсуждения и утверждения.