Зеленский во второй раз отправился в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Там он примет участие в мероприятиях, приуроченных к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска.

Президент Украины также представит нового главу Донецкой областной госадминистрации Павла Кириленко.

Напомним, что первый раз Зеленский посетил Донбасс спустя неделю после своей инаугурации - 28 мая. Политик осмотрел позиции ВСУ в станице Луганской и городе Счастье, а также оценил бытовые условия военнослужащих.