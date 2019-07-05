Жирков и Кержаков продлили контракты с "Зенитом"

Один из лидеров "Зенита" Юрий Жирков продлил контракт с клубом еще на сезон. Аналогичное соглашение подписал и голкипер Михаил Кержаков.

Жирков выступает за "Зенит" с начала 2016 года. За это время он в составе команды выиграл все титулы в России - чемпионат, Кубок и Суперкубок. Юрий провел за клуб 79 матчей, забил два мяча и отдал 9 результативных передач.

Михаил Кержаков является воспитанником "Зенита". В составе команды из Санкт-Петербурга он по два раза становился чемпионом страны и выигрывал Суперкубок. Также Кержаков является обладателем Кубка России. Всего в разных турнирах в активе вратаря 20 матчей за клуб.