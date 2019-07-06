Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали первые фотографии с крестин своего первенца. Маленький Арчи был крещен во время закрытой службы в частной часовне Виндзорского замка.

"Меган Маркл и принц Гарри были счастливы разделить радость этого дня с представителями общественности, - говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте королевской четы. - Они благодарят вас за доброту, приветствуя своего первенца и празднуя этот важный момент".

Отмечается, что во время крещения Арчи Харрисон был одет в копию крестильного платья, в котором в 1841 году был крещен сын королевы Виктории Эдуард VII, а после него и остальные члены королевской семьи. Вопреки сложившейся традиции имена крестных первенца было решено оставить в секрете. На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд. А вот королева Елизавета II с мужем, принцем Филиппом, приехать на крещение не смогли.

Представителей прессы на церемонию не пустили.