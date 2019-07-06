Ольга Скабеева раскритиковала "Очень странные дела" за "плохих русских"

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Российская телеведущая Ольга Скабеева подвергла критике только что вышедший третий сезон культового фантастического ретро-сериала сервиса Netflix "Очень странные дела".

Дело в том, что долгожданный сезон шоу по "доброй" традиции, заложенной тоннами VHS-продукции, буквально с первого кадра первой серии рисует образ скверных русских военных, шпионящих и проводящих жесточайшие эксперименты с потусторонним. Не щадя при этом ни своих, ни чужих.

"Новый подарок от Netflix. Третий сезон "Очень странных дел" - это прямо огонь", - саркастически заметила Ольга в своем Telegram-канале.

Указав, что первые два сезона - "демонические" - были хороши, но теперь создатели пошли явно не в ту сторону, нажав на пошлую тему "русские - главный враг", пытающийся уничтожить Америку.

"Они реально считают, что мы идиоты", - отметила Скабеева. Добавив, что, по ее мнению, "всё строго наоборот!".

34-летняя Скабеева - лауреат премий "Золотое перо России" и "ТЭФИ" 2017 и 2018 годов - в номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма" категории "Вечерний прайм" (совместно с Евгением Поповым).