Разработчик рассказал о рисках при приземлении экипажа "Федерации"

Экипаж космического корабля "Федерация" будет подвержен большому риску в случае приводнения в Тихом океане. Это связано с тем, что Россия не имеет в этом регионе высокоскоростных спасательных судов.

Такое мнение высказал руководитель отдела Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский, выступая на VIII Международном молодежном форуме "Инженеры будущего", проходящем в Оренбургской области. Его слова приводит РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз Союза машиностроителей России.

Впрочем, к моменту первого полета высокоскоростные плавающие средства уже могут появиться. "Молодежь может развивать средства, использующие экранный эффект - экранопланы должны быть", - отметил Верховский.

Кроме того, речь идет о рисках лишь в случае возникновения нештатной ситуации на корабле, которая предполагает приземление в акватории Тихого океана.

"У нас для пилотируемого корабля "Федерация" планировалась реактивная посадка, но в России таких полигонов посадки, где можно обеспечить точно посадку аппарата, возвращающегося из космоса, очень немного", - сказал Верховский.

Он добавил, что, скорее всего, для посадки придется использовать уже существующие площадки.

Известно, что впервые корабль "Федерация" должен быть запущен в беспилотном режиме в 2022 году. В 2023-м он попытается пристыковаться к МКС. А в 2024-м уже доставить на станцию первый экипаж.