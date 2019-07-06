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06.07.2019,  
11:55
Текст:  Антон Валагин (Курск)

Системы ПВО "Бук" впервые применят новые ракеты

Дислоцированная под Курском бригада ПВО погрузилась в эшелон и отправилась на полигон Капустин Яр в Астраханской области, чтобы впервые в России выполнить болевые стрельбы новыми ракетами.
Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org
Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org

Курские зенитчики первыми в Западном военном округе получили новейшие системы ПВО "Бук-М3". Внешне новое оружие можно узнать по возросшему числу ракет: шесть вместо четырех. Однако главные изменения скрыты от глаз.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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- Возросли дальность стрельбы и эффективность работы по низколетящим целям. Значительно повысилось быстродействие комплекса. Если прежде расчету приходилось минут пять щелкать тумблерами, проверяя готовность систем к работе, то обновленный "Бук" обследует себя автоматически и гораздо быстрее, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Ракеты 9М317М, которыми зенитчикам предстоит стрелять под Астраханью, сбивая воздушные мишени на высотах от 300 метров до 10 километров, гораздо быстрее и маневренней предшественниц. Доработано программное обеспечение двигателя, ракеты оснащены новой системой наведения. На маршевом участке она инерциальная, при подлете к цели включается активная головка самонаведения с миниатюрным, но мощным радаром. На испытаниях 9М317М показала хорошие результаты, одинаково эффективно поражая различные типы летательных аппаратов при сильном электронном противодействии противника.

Боевая часть ракеты снаряжена стрежнями, пробивающими высокопрочные материалы типа титана и кевлара. Вероятность поражения воздушной цели одной ракетой комплекса "Бук-М3"- 0,9999.

Кстати

Во время боевых стрельб на полигоне право пустить ракету предоставляется расчету, быстрее других засекшему цель и грамотно взявшему ее на сопровождения. После поражения ракеты-мишени на антенну "Бука" вешается красный флажок и посвященные завидуют.

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