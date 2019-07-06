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06.07.2019 05:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке автомобиль сбил на тротуаре двух иностранных туристок

Текст: Анна Бондаренко

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП с участием трех автомобилей и двух пешеходов. Дорожная авария произошла в центре Владивостока на Океанском проспекте, рядом с администрацией Владивостока.

Мужчина на внедорожнике сбил пешеходов в Китае

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, на дороге столкнулись две иномарки - Toyota Crown и Toyota Cresta. От удара Cresta, за рулем которой находился 29-летний мужчина, въехала в автомобиль Ford, после чего ее отбросило на тротуар, где в это время находились пешеходы.

В результате ДТП пострадали две женщины. Как сообщают очевидцы, ими были две туристки из Южной Кореи, которые ждали на тротуаре зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Им оказана медицинская помощь.

"Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - отмечают в региональном управлении МВД.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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