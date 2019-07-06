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06.07.2019 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области два подростка разбились на скутере

Текст: Ирина Поволоцкая (Волгоград)

В городе Новоаннинский Волгоградской области два подростка попали в ДТП. По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области оба госпитализированы.

Как уточнили в ведомстве, поздним вечером 5 июля на одном из городских перекрестков 15-летний подросток, управляя скутером, выезжал со второстепенной дороги. При этом юный водитель не смог правильно рассчитать скорость и столкнулся с "Ладой Грантой", ехавшей по главной.

Фото: vk.com/spb_today
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И хоть столкновение было касательным, и сам водитель скутера, и его 14-летний пассажир с разными травмы были доставлены в больницу.

Кстати, как показывают оперативные сводки, летом число аварий с "двухколесными" заметно вырастает. Так в тот же день 5 июля в другом городе Волгоградской области Калаче-на-Дону в аварию попал 18-летний мотоциклист.

ДТП случилось также на перекрестке. Пренебрегая правилами, молодой человек выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомашиной "BMW Х5".

При этом водитель управлял мотоциклом "Ирбис", не имея при себе водительских прав. В итоге он тоже попал в больницу.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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