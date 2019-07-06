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06.07.2019,  
11:27
Текст:  Светлана Цыганкова

Рейд Карягина: как 493 русских солдата одолели 20 тысяч персов

В июле 1805 года отряд полковника Карягина, в котором было 493 солдата и офицера с обозом и двумя орудиями смогли противостоять 20-тысячной персидской армии. Погибла половина отряда, но приказ они выполнили.
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Персидский Фетх Али-шах никак не мог смириться с заключением Кюрекчайского договора, по которому Карабахское царство отошло России. Договор подписали 14 мая 1805 года. И шаъ решил отобрать царство обратно, воспользовавшись тем, что Россия вела войну с Францией и основные силы были задействованы именно там.

Персидское войско численностью 40 тысяч человек под командованием наследного принца Аббас-Мирзы форсировало Аракс. Границу оборонял 17 егерский полк майора Лисаневича. Он не смог противостоять огромной силе противника. Полк отступил в Шушу. И тогда командующий русскими войсками на Кавказе князь Цицианов принимает решение выслать навстречу неприятелю отряд полковника Павла Михайловича Карягина. 3 июля 1805 года 493 солдата и офицера с обозом и двумя орудиями вышли из Гянджи к Шуше. 6 июля они подошли к Шуше и натолкнулись на большой отряд сардара Пир-Кули-хана. Полковник выстраивает свой полк в каре и отражает атаки превосходящего противника.

Фото: Даниель Ходовецкий
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Карягин послал требование Лисаневичу идти к нему на помощь. Но тот уже не мог этого сделать. В 18 часов персы начали атаковать лагерь. Это продолжалось до ночи. Продолжили они это делать и с утра следующего дня. Несколько раз предлагали командиру сдаться. Но тот отвечал отказом. Положение было критическое: на исходе патроны и сухари.

Карягин решается на невероятный шаг: пробиваться сквозь персов к незанятой крепости Мухрат. 7 июля в 22 часа начался марш. На пути попался глубокий овраг, который орудия преололеть не могли. И тогда рядовой Гаврила Сидоров спрыгнул на дно рва, за ним еще десяток солдат. Они и сделали "живой мост", по которому перевезли орудия. Это одна версия. Вторая - "живой мост" соорудили из ружей, а солдаты поддерживали его, чтоб он не развалился. Художник Франц Рубо написал позже картину "Живой мост", взяв за основу версию с солдатами. Первая пушка благополучно прошла по "живому мосту", а вторая сорвалась и ударила в висок Гавриле Сидорову. Он погиб.

Уже буквально на подходе к крепости на отряд снова напали персы. Русских пытались отрезать от Мухрата, послали кавалерийский отряд для ее захвата. Но потерпели неудачу. Оставшийся отряд занял крепость Мухрат.

Фото: wikipedia.org
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Князь Цицианов получает рапорт от Карягина. Тогда он собрал отряд из более двух тысяч человек, десяти орудий и послал их навстречу Карягину. 15 июля этот отряд расположился лагерем у селения. Узнав об этом, Карягин ночью оставляет Мухрат и идет на соединение с отрядом. Это произошло в Мардакерте.

За этот поход полковник Павел Михайлович Карягин был награжден золотой шпагой с надписью "За храбрость". Все офицеры и солдаты получили награды и жалованье, а погибшему при переправе пушек Гавриле Сидорову поставили памятник в штаб-квартире полка.

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