Рейд Карягина: как 493 русских солдата одолели 20 тысяч персов

В июле 1805 года отряд полковника Карягина, в котором было 493 солдата и офицера с обозом и двумя орудиями смогли противостоять 20-тысячной персидской армии. Погибла половина отряда, но приказ они выполнили.

Персидский Фетх Али-шах никак не мог смириться с заключением Кюрекчайского договора, по которому Карабахское царство отошло России. Договор подписали 14 мая 1805 года. И шаъ решил отобрать царство обратно, воспользовавшись тем, что Россия вела войну с Францией и основные силы были задействованы именно там.

Персидское войско численностью 40 тысяч человек под командованием наследного принца Аббас-Мирзы форсировало Аракс. Границу оборонял 17 егерский полк майора Лисаневича. Он не смог противостоять огромной силе противника. Полк отступил в Шушу. И тогда командующий русскими войсками на Кавказе князь Цицианов принимает решение выслать навстречу неприятелю отряд полковника Павла Михайловича Карягина. 3 июля 1805 года 493 солдата и офицера с обозом и двумя орудиями вышли из Гянджи к Шуше. 6 июля они подошли к Шуше и натолкнулись на большой отряд сардара Пир-Кули-хана. Полковник выстраивает свой полк в каре и отражает атаки превосходящего противника.

Карягин послал требование Лисаневичу идти к нему на помощь. Но тот уже не мог этого сделать. В 18 часов персы начали атаковать лагерь. Это продолжалось до ночи. Продолжили они это делать и с утра следующего дня. Несколько раз предлагали командиру сдаться. Но тот отвечал отказом. Положение было критическое: на исходе патроны и сухари.

Карягин решается на невероятный шаг: пробиваться сквозь персов к незанятой крепости Мухрат. 7 июля в 22 часа начался марш. На пути попался глубокий овраг, который орудия преололеть не могли. И тогда рядовой Гаврила Сидоров спрыгнул на дно рва, за ним еще десяток солдат. Они и сделали "живой мост", по которому перевезли орудия. Это одна версия. Вторая - "живой мост" соорудили из ружей, а солдаты поддерживали его, чтоб он не развалился. Художник Франц Рубо написал позже картину "Живой мост", взяв за основу версию с солдатами. Первая пушка благополучно прошла по "живому мосту", а вторая сорвалась и ударила в висок Гавриле Сидорову. Он погиб.

Уже буквально на подходе к крепости на отряд снова напали персы. Русских пытались отрезать от Мухрата, послали кавалерийский отряд для ее захвата. Но потерпели неудачу. Оставшийся отряд занял крепость Мухрат.

Князь Цицианов получает рапорт от Карягина. Тогда он собрал отряд из более двух тысяч человек, десяти орудий и послал их навстречу Карягину. 15 июля этот отряд расположился лагерем у селения. Узнав об этом, Карягин ночью оставляет Мухрат и идет на соединение с отрядом. Это произошло в Мардакерте.

За этот поход полковник Павел Михайлович Карягин был награжден золотой шпагой с надписью "За храбрость". Все офицеры и солдаты получили награды и жалованье, а погибшему при переправе пушек Гавриле Сидорову поставили памятник в штаб-квартире полка.