США проинформировали Китай о деталях встречи лидеров США и КНДР

Спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Бигэн проинформировал в телефонном разговоре заместителя министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэя о сути и деталях встречи президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пханмунджоме.

"Китай выступает в поддержку диалога между КНДР и США. Мы надеемся, что он будет успешно осуществляться и в будущем в соответствии с двусторонними договоренностями, достигнутыми на высшем уровне", - заявил в этой связи Ло Чжаохуэй.

По словам высокопоставленного дипломата, Пекин заинтересован в скорейшем возобновлении рабочих контактов между американской и северокорейской стороной, которые позволят решить вопрос ядерного разоружения Корейского полуострова.