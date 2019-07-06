Тысячи артистов и мастеров приглашают друзей в белорусскую Александрию

На живописном берегу Днепра собирает в эти выходные дни тысячи артистов и гостей гостеприимный агрогородок Александрия в Беларуси. Уже в десятый раз в этих краях, кстати, на малой родине президента Беларуси, проходит культурно-развлекательная программа, посвященная празднику летнего солнцестояния. Белорусы его по традиции именуют "Купалье".

Стоит напомнить, что наши предки связывали этот праздник с культом солнца. В этот день, по преданиям, проходило очищение огнем и водой. Да и само слово - "купало" - обозначает у белорусов существо горячее, властное, яркое.

Каждый из шести регионов РБ представят в Могилевской области самый узнаваемый фестивальный проект, сообщает БЕЛТА. А, кроме того, здесь уже собрались друзья фестиваля из шести стран: делегации из России и Украины, партнеры из трех стран Балтии и Польши. Национальным колоритом порадуют представители Курска и Твери, Нижнего Новгорода и Рязани, Ивано-Франковска, Тернополя и Херсона.

В течение двух дней будет открыта выставка-ярмарка "Александрыйскі кірмаш" с экспозиционно-тематическими купальскими подворьями, а площадка "Творчасць маладых" станет местом раздолья для спортивных, научно-технических программ и достижений молодежи. Здесь пройдут и концерты белорусских и зарубежных фольклорных коллективов, выступят известные барды из Беларуси и России.

Даже Минский тракторный завод решил соединить в эти дни приятное с полезным. Его специалисты презентуют для участников торжества свою новейшую продукцию. Кроме того, гостей ожидают павильоны с зонами производства бумаги и печати, презентациями книг и журналов. Любой желающий сможет принять участие в мастер-классах, тематических квестах, играх и конкурсах. Интересной обещает стать и площадка с цирковыми выступлениями, играми и аттракционами.

Центральное событие в Александрии - грандиозное национальное шоу на главной площадке с участием зарубежных и отечественных исполнителей. Тема малой родины станет на нем магистральной. Основой программы будут песни из альбома лауреатов премии президента Беларуси "За духовное возрождение" Юлии Быковой и Евгения Олейника. В концерте примут участие народный артист РБ Анатолий Ярмоленко, заслуженный артист Александр Солодуха, звезды эстрады Инна Афанасьева, Алена Ланская, Искуи Абалян, а также народный артист России Лев Лещенко.

"Мы намерены создать непринужденную, душевную атмосферу и обеспечить непосредственное общение артистов со зрителями", - поделилась своими планами автор идеи концерта, певица и композитор Юлия Быкова.

А финалом субботнего дня станет пиротехническое шоу и ночная дискотека с участием популярных молодежных групп и диджеев. На малой сцене уже в первый день состоятся три концерта, в которых примут участие творческие коллективы из регионов республики и стран - участниц праздника, ожидается выступление и ансамбля "Сябры".