Умер актер и режиссер Владимир Двинский

Советский, российский актер, режиссер и продюсер Владимир Эммануилович Двинский умер вечером 5 июля на 79-м году жизни. Об этом в своем Facebook сообщила дочь артиста, генеральный директор кинокомпании "Щука Фильм" Анна Двинская.

"Не стало моего папы. По поводу прощания в Израиле, а потом в Москве сообщу дополнительно", - написала Анна. Без указания причин смерти отца.

Владимир Двинский родился 18 декабря 1940 года в Москве в семье журналиста, режиссера и сценариста Эммануила Двинского (мультфильмы "Квартет", "Краденое солнце").

Окончил ВГИК. Работал как режиссер на студиях Беларусьфильм и Центрнаучфильм.

Был членом Российской академии кинематографических искусств "Ника" и председателем правления Московского еврейского культурно-просветительного общества.

Снял более пятидесяти лент, в том числе "Мир вам!", "В субботу я - король!", "Жила-была Одесса", "Трамвай-воспоминание", "Кто враг твой?". Сыграл нотариуса в сериале с Александром Абдуловым "Next".