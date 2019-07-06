Властям предложили распечатать госрезерв

Российским властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин. С соответствующим заявлением выступил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Он направил заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолию Голомолзину предложения по улучшению ситуации на Дальнем Востоке, где работает всего два крупных завода и повысились цены на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.

Предлагается несколько мер, в частности, - продажа части запасов топлива Росрезерва на публичных торгах.

"В период освежения запасов госрезерва осуществлять для предприятий нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории округа, продажу моторного топлива с комбинатов (Росрезерва), находящихся на территории ДФО, посредством публичных торгов через территориальное управление ФАС", - сообщает РБК, ознакомившийся с письмом, направленным в ФАС.