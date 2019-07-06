Властям предложили распечатать госрезерв

Он направил заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолию Голомолзину предложения по улучшению ситуации на Дальнем Востоке, где работает всего два крупных завода и повысились цены на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
Предлагается несколько мер, в частности, - продажа части запасов топлива Росрезерва на публичных торгах.
"В период освежения запасов госрезерва осуществлять для предприятий нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории округа, продажу моторного топлива с комбинатов (Росрезерва), находящихся на территории ДФО, посредством публичных торгов через территориальное управление ФАС", - сообщает РБК, ознакомившийся с письмом, направленным в ФАС.