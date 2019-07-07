Григорий Лепс запишет песню со Стивеном Сигалом

Один из самых востребованных и популярных отечественных исполнителей Григорий Лепс готовит для поклонников не совсем обычный подарок.
Как следует из публикации в соцсетях, певец запишет дуэт с легендой боевиков, музыкантом, шерифом, гуру и выдающимся россиянином Стивеном Сигалом.
Лепс разместил в своем Instagram cовместное фото с артистом, которое подписал: "Идёт запись произведений на фестиваль "Жара" с другом @seagalofficial".
"Лепс лучший", - немедленно отреагировала аудитория.
Что примечательно, анонс Лепс сделал в толстовке от "ночного снайпера" Дианы Арбениной. И не погружаясь в детали предстоящего.
К слову, в прошлом году Сигал спел - очень сочно и достойно - с одним из основателей фестиваля "Жара" Эмином Агаларовым - кавер на Boogie Man.
Помимо десятков фильмов, на счету Сигала два музыкальных альбома: Songs from the Crystal Cave (2005) и Mojo Priest (2006).